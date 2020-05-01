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【疫市營商】竹紙巾公司推可重用口罩 K Kwong：竹廚紙做濾芯有效兼環保

商管策略 01:00 2020/05/01

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「PureMask 套裝 」會有兩包 5 條裝廚紙和兩個布口罩。

新冠肺炎肆虐，全城一罩難求，香港近期雖有多間口罩廠成立，但何時有穩定供應仍是未知之數。有本地竹紙巾公司推出口罩套裝解市民燃眉之急。套裝除了有竹紙巾廚紙作濾芯外，更有香港大學化學系博士 K.Kwong 研發的可重用口罩 HK Mask 的同款布口罩，套裝將於星期日（5 月 3 日）預售。

本地竹紙巾公司 Pure Bamboo 創辦人莫蕊圖（Jennifer）指出，新冠肺炎疫情令口罩近乎成為生活必需品，但口罩濾芯一般以塑膠製作，長久必定造成環保災難。她說：「 K Kwong 曾經分享過一些資訊，指廚紙也可作為無口罩時的替代品，那時我便開始研究自己的竹廚紙是否也能成為口罩濾芯。」

【相關文章】如何避免口罩污染大災難？ 回收業界：口罩回收價值低．難源頭分類

Pure Bamboo 創辦人莫蕊圖(左)，香港大學化學系博士 K.Kwong (右)。

莫蕊圖後來跟 K Kwong 聯絡並查詢專業意見，後來更將 Pure Bamboo 的竹廚紙送往香港實驗室測試，發現產品原來比普通木廚紙的纖維更細密，阻隔能力更好，１ 張廚紙的過濾效能便達到 BFE 80％ 以上，兩張更能達到 BFE 95％ 的程度。出色的結果，加上迫在眉睫的塑膠災難，莫蕊圖決定將 Pure Bamboo 竹廚紙重新定位，盼口罩竹濾芯「BambooFilters 」可以幫助市民之餘，產品亦能為環保出一分力。

K Kwong 續稱，數據來說已足以作日常之用，說：「戴口罩主要是為了隔阻飛沬，飛沫大約是 3 微米左右，所以 BFE 80 是夠用的，加多一張廚紙是能去到 BFE 95，但就會變成戴 N95 般太焗。」

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竹廚紙濾芯必須突出口罩外，保證呼吸的空氣都經過濾芯。

K Kwong 解釋，戴口罩規格其實要看場合。舉例，去醫院戴外科口罩合適，不過上班、買餸等日常場合，用竹廚紙已足夠。廚紙濾芯會因為濕水而令效能下降，所以隔 4 小時便要換，但廚紙最大好處是比起其他濾芯易買得多，1 包廚紙又有足足 70 張，夠用很久了。 

「PureMask 套裝 」將在本星期日（５ 月 3 日）推出，首批套裝共 1,500 套，運費自付。套裝包含兩條 5 包裝竹纖維廚紙及兩塊以 HKMASK 作設計藍本的可重用棉麻布口罩，售價約港幣 188 元。套裝內附送濾芯剪裁紙，用戶將廚紙依紙樣剪出同樣大小，即可放入布口罩作濾芯使用。莫蕊圖表示，由於包裝需時，客人落單後約需兩星期才能收到貨品。

【相關文章】香港竹紙巾品牌研究廚紙做口罩濾芯 環保兼顧防病毒能力

用戶將廚紙依紙樣剪出同樣大小即可放作為濾芯。

PureMask 徹底貫徹品牌的環保、健康理念，採用不防水的棉麻布口罩，是希望減低用家接觸化學產品的機會。K Kwong 說：「某些布口罩會用防水布，而防水布可能含有 C8 含氟防水劑，這種防水劑含有極難降解、帶毒性及生物累積性的 PFOA（全氟辛酸及鹽）和 PFOS（全氟辛磺酸鹽），有時會用來做風褸之類，但絕對不應該用來做口罩。C8 在歐盟是被禁止的。但在香港，你又怎知道防水布口罩有沒有用上 C8？ 至於棉麻布口罩和竹廚紙都不防水，但只需 4 小時換 1 次濾芯。兩個布口罩輪流洗，熨斗熨乾或曬太陽消毒就可以。」

【相關文章】可重用口罩有甚麼地方需注意？K Kwong 為你解答

口罩有多種顏色。

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此外，竹廚紙比普通廚紙更環保的最大原因，是竹的生長速度比樹木快很多，砍伐後又能留下根部等待再次生長。莫蕊圖說：「我們一直堅持零漂染、不添加化學產品，所以產品都是竹紙漿原本的淡楬色，有些未接觸過我們產品的客人甚至誤以為我們的紙巾是肥皂…….但正因為我們的堅持，產品才能得到食品級認證，又因為無漂白劑及熒光劑，所以適合鼻敏感人士和孕婦嬰兒使用。我亦是因為對 Pure Bamboo  有信心，才會研究它作為口罩濾芯。」

Pure Bamboo 創辦 3 年，開始陸續有人欣賞到其優秀之處，香港理工大學護理學院雪肌蘭國際感染控制中心林清博士，近期正跟莫蕊圖探討改良及研發新型竹紙製品的可能性。

如若對「PureMask套裝」感興趣，可留意其 Facebook 專頁 得知最新消息。

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撰文 : 陳文政

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