自動販賣機在日本遍地開花，幾乎「梗有一部在附近」。販賣機除了售賣飲品，日常用品、熟食甚至是新鮮食品都有。據日本自動販賣機系統工業協會在 2018 年的統計，當地自動販賣機的數量超過 297 萬部，即約每 43 人就有 1 部自動販賣機，每年的銷售總額甚至超過 600 億美元。如此厲害，原來是憑 3 招吸引顧客購買。

日本是少子高齡化的國家，這種社會結構導致人手不足、用人成本偏高。其次，日本國土面積小、人口密度高，加上土地稀有，引致店舖租金高昂。因此，能把零售成本控制到最低的自動販賣機，成為日本主力的零售渠道，既可控制成本，又可擴大收入。

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▲ 跟神社合作也是推廣模式之一。

自動販賣機的出現，令食品飲品企業增加銷售渠道，如日本飲品商 DyDo 便主要經自動販賣機銷售產品。該公司採用將生產和物流外判給兼其他公司的「無工廠管理」，建立了獨特業務模式，將管理資源集中在產品開發及自動售貨機的開發和營運。憑著這樣業務模式，DyDo 的自動販賣機數量在日本自動販賣機行業中位列第 3 。

為公司提供數據

自動販賣機增加貨品流轉，也加強跟消費者溝通，幫助分析消費者購買行為，如消費次數的高峰期、銷量最高的產品，哪個地方的自動販賣機最受歡迎等，這些全部可以轉化為數據，讓企業在產品研發、自動販賣機布局等銷售策略作參考。DyDo 將自動販賣機安裝於火車站，辦公室，工廠和學校等地，而每部自動販賣機的首選產品取決於客戶的年齡和性別。

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▲ 品牌在日本街碘設置按鈕有3米高的可口可樂自動販賣機。

變身成廣告版

自動販賣機亦是理想宣傳的渠道，如可口可樂便經常在自動販賣機賣廣告。去年，品牌就在東京有樂町的「東京Midtown日比谷」廣場，設置一部按鈕有 3 米高的可口可樂自動販賣機，最高處的飲品按鈕有 3.48米，最低的按鈕也有 3.09 米。日本可口可樂根據排球運動員的跳躍高度而定製的「排球自動販賣機」，3.48 米與 3.09 米正是男女子排球運動員的跳躍高度。一般人想要跳著點自動販賣機幾乎不可能，想要喝杯可樂也要動腦筋及體能。

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用處多隨時成為救援工具

自動販賣機為產品提供多個購買渠道，而日本的自動販賣機由於其數量多、密度高，因而在應急救援時起到重大作用。日本許多食品飲品公司都與當地政府合作，擁有「災害時救援應對機」。這種機器在災害來臨時會解鎖，可以為市民提供免費的食品和飲品。地震發生時，日本當地政府的防災部門會將有關的重要資訊設置在帶有電子公告板的自動販賣機上顯示。

2016 年，朝日飲料在東京淺草安裝交互式自動販賣機，以英語提供詳細的產品訊息，為外國遊客推薦產品，並介紹附近景點。朝日飲料的自動販賣機，在 2012 年推出了日本首部配備 Wi-Fi 功能的自動販賣機，令自動販賣機周圍的區域成為免費的 Wi-Fi 點。

▲ 販賣機業務結合手機程式更是近年趨勢。

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