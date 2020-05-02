【數碼轉型】疫情帶動電子書銷售 小書店網站單日收入銷售破110萬元

新冠肺炎疫情下，市民減少外出，同時造就不少商機。雖然書店生意受影響，但疫情帶動了電子書及有聲書的銷售額；另一邊廂有初創企業就設立網上平台，讓實體書店開設網店，平台單日的銷售金額更突破 15 萬美元（約港幣 116 萬元）。

實體書銷量因疫情下跌

據出版業調查機構 NPD BookScan 及美國出版商協會的報告顯示，今年全美圖書銷售較去年同期僅輕微下跌 1.3％，但第二季銷售前景仍充滿變數。當中服受到居家隔離令影響，兒童教育及非小說類書籍銷量大增，1 周的銷售增長近 70％，包括貼紙書及學前兒童語言藝術等書籍大賣。在 3 月初，網上購買書籍成為常態，但實體書店的銷售額卻下跌，特別是新冠肺炎疫情最嚴重的地區，如紐約實體書籍的銷量比去年同期下降 16.5％。

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▲ Bookshop.org集合不同書店

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出版界初創出手協助實體書店轉型

實體書店在新冠肺炎疫情下經營困難，加上面對大型連鎖書店的競爭，出版界初創 Bookshop.org 推出網上平台，為獨立書店提供支援。Bookshop.org 跟大型圖書批發商 Ingram 合作，不僅可跟 Amazon 的庫存競爭，且可以由現成的電貿平台處理所有來自小型書店的定單。任何書店都可以在平台上註冊，並在半小時內建立商店頁面，立即向客戶推銷圖書，並透過速遞方式運送書籍。

截至 4 月，平台共有 465 間書店，平台每日賣出 8,000 種圖書。過去 1 個月平台的營業額增長 2,000％，單日銷售金額突破 15 萬美元。透過 Bookshop售出的圖書的利潤分為 3 種模式，當中 10％ 售價將流入各參與書店的資金池中，還有 10％ 的售價將連結到 Bookshop.org 網站上觸發產品銷售，另外10％ 則投入 Bookshop.org 的營運中。

現時 Bookshop 已幫獨立商店賺到超過 100 萬美元的收入，下一步將把服務推廣至歐洲市場。

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