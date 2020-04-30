Fusion 超市快閃賣日本口罩! 白元快適口罩 30 個裝只售 $69.9 仲送搓手液

今日買不到屈臣氏理的口罩的用戶(詳情報道按此瀏覽)，除可留意 Taste 超市(詳情報道按此瀏覽)外，也可注意同系的 Fusion 超市!

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網民在 FB 群組報料，下午在沙田偉華 Fusion 超市分店，有白元快適 30 個裝成人口罩賣，跟 Protector 口罩一樣，會送搓手液 1 枝，一 set 只售 $69.9，比 Protector 口罩的 $95 更抵買 (搓手液產品有別)(詳情報道按此瀏覽)! 不過網民指來貨極少，該分店約得 30 盒，所以很快售罄。

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事實上，中午時亦有網民在大埔超級城的 Fusion 超市分店購得此白元快適口罩 30 個裝。所以今日大家可留意一下附近的 Fusion 門市返貨未!

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▲ 購自沙田偉華Fusion的日本口罩(網民圖片)

Fusion 門市資料可在官網查找

▲ 早前大埔超級城百佳 Fusion上架的口罩(網民圖片)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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