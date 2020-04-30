Taste 超市有 Protector 口罩賣! 以原價$95盒/30個發售 仲送搓手液1枝

新冠肺炎疫情有緩和，口罩供應漸多。今日買不到屈臣氏理的口罩的用戶(詳情報道按此瀏覽)，可留意一下 Taste 超市!有網民報料在Taste 超市正發售 Protector 口罩!

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網民在 FB 群組報料，約 3 點半在屯門市廣場 Taste 超市分店，正在發售 Protector 成人口罩 30 片，更送搓手液 1 枝，一 set 只售 $95，比昨日屈臣氏網店價 $149 更平 (搓手液產品有別)(詳情報道按此瀏覽)!

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不過其他 Taste 分店似乎尚未返貨，因為記者到北角 Taste 查看，未有返貨，向店員查詢時，店員指尚未收到有返貨消息，可能要等一等。今日大家出開街，就留意一下附近的 Taste 門市返貨未!

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▲ Taste 超市有 Protector 口罩賣!(網民圖片)

Taste 門市資料可在官網查找

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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