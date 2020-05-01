【疫市營商】本港工程服務商生產口罩機 零件海鮮價最頭痛

近幾個月香港有不少熱心人士宣布生產口罩，但口罩原料及機器成為他們需要面對的問題，稍有不慎可能會購入質素不好的原料及機器。有本土工程服務公司就發揮自己所長，為香港口罩廠提供口罩供應鏈資源及支援服務。負責人指，自 2 月起已有大概 10 間本地口罩廠向他們訂購口罩機等材料。

為本土口罩廠提供諮詢 零件炒至幾十萬

領鋒工程負責人 David Chow 表示，公司原先以機械工程、加工機器為主，自今年 2 月起提供口罩機等其他材料的免費售前諮詢服務，至今已有 10 間口罩廠跟他們聯絡。他續指，口罩機的價格浮動，主要視乎零件當日的售價，因為現時零件價格「炒到貴哂」，例如口罩機最重要的超聲波零件由以往幾千元被炒至幾十萬 1 個，因此公司要購買到所有零件才能可買家報價。

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生產時間仍視乎零件供應

現時本港仍未開放所有口岸，令兩地無法正常往來。David 坦言，現時整個生產流程停滯，加上大部分口罩機的零件是來自中國內地，令他們的生產受到影響。他又指，如果集齊零件一般幾日就可以造出口罩機，但如果零件供應短缺，隨時需要 1 個月的時間才能完成。面對內地製的口罩機質素參差，David 亦有聽聞口罩機生產不穩定的情況，他希望能夠為本土口罩廠解決這些問題。

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