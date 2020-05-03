【業界有情】銀行投資社企 IG・YouTube推貼地DSE模擬考試幫考生

新冠肺炎肆虐，DSE 考生要在前所未有的壓力下應試，恒生銀行投資的「夠薑蔥」，其 Instagram專頁以貼地題目進行 Mock Exam（模擬考試） ，輕鬆之餘又富教育性，以幽默手法為學生打氣。

「夠薑蔥GO!GingerOnion」去年由恒生銀行投資創辦，設有 Instagram專頁及 YouTube頻道，YouTube 專頁更有多條由熱門 KOL 主持的影片，題材多樣。項目雖由大企業投資，但徹底貫徹非牟利原則。恒生銀行傳訊及企業可持續發展總監王美琪（May）說：「恒生銀行過去一直投資不同社區項目，協幫社區發展，夠薑蔥是我們新一輪的社會投資項目，不涉及商業元素，純粹想幫助年青人發展潛力。所以專頁們都盡量不提到恒生銀行，免得年青人戒備『為什麼恒生找我們』，影響到項目推廣。」

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▲ 本地染布坊「染樂工房」創辦人。

王美琪續稱，恒生銀行一直重視年輕人，盼透過是次項目培育、發展年青人的潛能、增強他們的自信心。她坦言，10 多歲的在學青少年難免感到前途迷茫，甚至悲觀地覺得夢想沒用，甚至無法完成，夠薑蔥就籌組不同的正能量項目，展示不同的可能性，例如介紹一些成功將夢想化成職業的香港人，比如以廚餘製作染料的本地染布坊「染樂工房」創辦人。

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▲ 讓青年人嘗試自己拍片。

恒生銀行傳訊及企業可持續發展部社交媒體項目主管莫麗珠（Cola）說：「我們希望項目能鼓勵年青人，並帶給他們『生活其實有好多方式』的信息，他們有選擇生活的權利及能力，香港確有不少人成功將熱愛的事物化為職業。」她指去年有節目便實地了解年青人的夢想並讓他們投身其中，有人想成為 Youtuber，我們就與相關從業者接觸，並協助他們由零開始制作短片；他們喜歡看街訪，就讓他們親身試一次，體會拍片背後的準備。活動完結後，他們所講述的感受，發覺到年輕人的思想其實一樣很有深度。

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GO! GingerOnion夠薑蔥 YouTube 頻道有不少的正能量短片，例如〈夢想趕啊講》便以實現夢想為主題，由各個將夢想變成職業的人分享，4 條短片合計超過 10 萬次點擊。莫麗珠透露：「未來我們會籌組網下活動，讓年青人接觸一位將乾花興趣變成事業的香港人，並讓參加者親手製作乾花送給家人。希望透過這個活動給到動力年輕人，觀眾亦可藉著節目反思，在實現夢想方面是否太多的拖延和借口。」

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▲ MOCK 的用例非常有趣。

夠薑蔥最近推出 DSE 模擬考試 Instagram專頁，科目包括數學、經濟、生物和地理，據歷年題目選出選擇題，內容更換上了年青人熟識的名字，包括韓星、潮牌等等，以輕鬆有趣的手法表達學科題目並附上解題心得；活動又請來不同範疇的名人與 KOL 以過來人身份挑戰題目，包括男子組合 Mirror 成員 邱傲然（Tiger） 及 Edan（呂爵安）。

莫麗珠說：「我們在籌組活動方面因時制宜，今年受新冠肺炎疫情影響，學校無 last day，無法在學校天台影相，又沒法在校服互相簽名，更沒有 mock exam，所以我地們便找來 past paper 做活動，有教育意義之餘又富娛樂性，盼能藉著新活動幫到考生減壓。」

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