卓悅快閃售香港品牌 EG 成人口罩 11 間指定分店有售

卓悅今日（4 月 30 日）在官方 Facebook 專頁公布，今日快閃開售的香港品牌 EG 三層口罩，口罩通過 BFE > 99%，PFE >99% 認證，獲 ISO 9001 質量管理認證，尺寸為 9cm x 17.5cm。

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口罩詳情及指定出售分店：

EG 成人口罩 10個

【$39/盒，每人每日限買 3 盒】(建議價 $45)

現貨出售，數量有限，售完即止。

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指定 11 間分店現貨發售：

銅鑼灣渣甸坊5號及7號地下

銅鑼灣駱克道535 號地下

北角渣華道133號北角匯三期 G3號舖

尖沙咀彌敦道68號金冠大廈地下

佐敦佐敦道23號新寶廣場地下

旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下

旺角西洋菜街南13-19號好望角大廈地下

旺角旺角中心一期地下GSA-GSF號舖

旺角弼街69號地下

荃灣大河道10-20號登發大廈地下

葵涌廣場地下23A舖

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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