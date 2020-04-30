【疫市營商】又一老牌食肆不敵肺炎！開業32年東京法式餐廳結業

受新冠肺炎疫情影響，日本政府 4 月初宣布緊急狀態（緊急事態宣言），希望市民減少外出，減少感染機會。此措施一出，對餐飲業、服務業造成嚴重打擊，有 32 年歷史的老牌法式料理餐廳也因疫情影響無奈宣布結業。

開業32年 賞花季節一位難求

位於東京都吉祥寺井之頭公園對面的法式料理餐廳「芙葉亭（ふようてい）」開業已 32 年，店長中山葉子的母親在 1988 年將自家的 1 樓改裝成法式料理餐廳，並在 12 年前將店舖轉交女兒打理。餐廳內的螺旋樓梯、鋼琴，以及名畫等的擺設使為餐廳增添不少異國氣氛，不少顧客會直接包場慶祝畢業、成年禮、就職、甚至是婚禮，每年到 3、4 月賞花時節更是一位難求。

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▲ 芙葉亭店長在官網宣布將於 5 月 6 日結束營業。

店舖每月開支達58萬 敵不過疫情決定停業

在 4 月初，芙葉亭店長在官方網站宣布將於 5 月 6 日停業。《朝日新聞》報道，芙葉亭每月員工薪金、食材、水電等營運開支約 800 萬日圓 (約港幣 58 萬元) 。現時受新冠肺炎疫情影響，市民也相繼取消原本訂位，對店舖經營衝擊極大。

中山葉子指，在 2011 年日本東北大地震時，雖然生意曾受影響，但客人之後仍會光顧，然而這次新冠肺炎疫情卻完全看不到任何未來，在深思之後決定關店，結束 33 年營運。

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▲ 芙葉亭是受歡迎宴會「擺酒」場地。

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Photo：芙葉亭、cookdoor.jp