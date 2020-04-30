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【疫市營商】日本珍珠奶茶店改賣口罩救市 一罩難求居然無人敢買？

業界頭條 14:03 2020/04/30

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新冠肺炎肆虐全球，不少國家出現口罩荒，但在日本市面卻出現大量口罩，甚至原本售賣珍珠奶茶的茶飲店亦改賣口罩。市面上出現大量口罩似乎可以解決「一罩難求」的情況，但當地市民卻擔心這些口罩的質素。

茶飲店轉賣口罩吊命

珍珠奶茶去年在日本興起，不少商家看到商機，紛紛開店售賣珍珠奶茶，可惜熱潮逐漸減退加上新冠肺炎疫情的雙重打擊下，店舖生意大減。現時，日本市面上有部分茶飲店反正生意淡薄，索性不賣奶茶，轉賣口罩賺錢。不過，「一罩難求」下，有茶飲店居然卻有辦法提供大量貨源，令人懷疑其品質及來源。

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有市民指原本售賣珍珠奶茶的店舖，改為售賣口罩。

除了珍珠奶茶店改賣口罩，日本不少店舖亦在這個時候有大量口罩出售，一盒 50 個口罩索價 3,000 日圓 (約港幣 217 元)，仍乏人問津。

市面出現大量口罩 市民擔心產品來歷

店舖售賣口罩的價格跟平時相比貴了許多，但這似乎並非市民不敢購買的原因－其實是口罩來歷不明。有網民指出口罩盒上的「全國工會認證」標誌發現簡體字破綻，加上是中國製，令市民更不會輕易在店舖購買這些口罩。

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Photo：村上賢司、markunfu、sharumk2@Twitter

撰文 : 廖淑瑩

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