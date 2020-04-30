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屈臣氏突發賣理的和日本 EASE 口罩盒裝套裝 售 $129 起

業界頭條 10:54 2020/04/30

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今日屈臣氏又突發賣口罩，今次有理的和日本 EASE 口罩套裝。

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屈臣氏在4 月 26 日才開售理的口罩(詳細報道按此瀏覽)，今日又開賣。據網民在 FB 群組報料，今日屈臣氏部分分店又開店即售理的和日本 EASE 口罩套裝，不過主要分店是賣日本 EASE 口罩套裝，售 $199，有日本 EASE 成人口罩60個和搓手液一支。

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日本 EASE 口罩套裝售$199(網民圖片)

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至於理的口罩套裝，根據現時網民消息則只有少部分分店有，如:沙田廣場、荃新天地 2 期，土瓜灣欣榮和大埔墟大明里等。套裝包括理的成人口罩 30 個和搓手液一支，售 $129。

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理的口罩套裝售$129(網民圖片)

注意不是每間分店都有這2個套裝賣，據了解現時不少分店仍在派籌中，當中日本 EASE 口罩套裝有較多籌，如果大家行開屈臣氏附近，就可以去碰碰運氣啦!

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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