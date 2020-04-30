 【附訂購連結】 港產口罩 World Wisdom 開賣! 獨立包裝口罩每盒售 $138 起

現時香港人皆愛購買港產口罩，World Wisdom Medical Masks 正是一間新香港口罩廠 。

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World Wisdom Medical Masks 在 FB 表示，其廠房設於葵興，口罩機已齊備，其 1,200 呎無塵車間是按照ISO14644-1, ISO Class 8 標準搭建，預計廠房會在 4 月底開始運作。World Wisdom Medical Masks 現正進行訂購，售賣 PFE≧98.95% 至 99.99%/BFE＞98% 的口罩，一盒 40 個獨立包裝口罩售價由 $138 起。

▲ 無塵車間是按照ISO14644-1, ISO Class 8 標準搭建

廠方又表示，每賣出一盒廠方便會捐出 5 片口罩到有需要人士。

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廠方為方便買家訂購口罩，還準備了購買 FAQ:

1.口罩有無認證?

廠方為口罩在香港及國際性 Nelson Labs 進行相關 PFE、BFE 測試和ASTM 標準認證，現時仍等待有關報告結果。暫時在香港進行的測試已於 4 月 3 日獲得報告認證，結果是 PFE≧98.95% 至99.99%，BFE＞98%。一收到其他報告會立即公布！

2.口罩採獨立包裝?

每個口罩都有獨立包裝，安全可靠。

3. 口罩是香港製造?

口罩是 100%香港製造，辦公室位於荔枝角、工廠在葵興。

▲ 口罩機等設備已齊備

4.今代訂購有無限購?

現時貨源充足，未有限購，不過都希望大家購買適量嘅口罩。但若一旦達到產能上限，廠方可能會暫停接收新訂單。

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5.有什麼付款方式?

暫時只收 PayMe，未來會逐步增加其他付款途徑。

6.付款確保一定有貨?

正確！一經付款，代表口罩成功訂下並保留，建議盡快付款以確保貨源。另外廠方有出貨保證，如 5 月 30 日之前未能成功送出，將全額退款。

▲ World Wisdom 香港製造口罩

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7.幾時可以收到貨/ 取貨?

廠方會按客人落單次序開始發貨，預計發貨/取貨為 2 至 5 星期。

8.有無自取地點或送貨?

廠方自取點是荔枝角辦公室 Global Gateway Tower(荔枝角地鐵站 B1 出口步行2分鐘)。住宅地址送貨採用順豐速運 (SF Express)；商業地址送貨採用偉邦國際速遞 (SCS Express)。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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