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KFC 肯德基新一期著數優惠券！$60 平食二人餐‧即減 $20 折扣！

行內熱話 00:14 2020/04/30

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肯德基 KFC 最新一期  KFC 全日慳錢優惠券及肯德基早餐優惠券登場，除了設有多款 KFC 特惠套餐、特價食物外，更有減 $20 優惠券、全新椒麻脆辣雞 2 人套餐，今次同樣可於手機出示優惠券，毋須列印。 

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

肯德基 KFC 最新全日慳錢優惠券，有 HK$60 二人超值餐、$5 優惠券等等，有效期至 5 月 24 日；而肯德基 KFC 椒麻脆辣雞 2 人套餐，有效期至 5 月 27 日 (不適用於星期日及公眾假期)。

【其他內容】港廠Goodmask突發加推 「95」 Type I 認證口罩，廠方表示 14 日交貨!

 完整肯德基全日慳錢優惠券：【按此領取】

【其他內容】 港產口罩 Positive Mask 月產 100 萬個! 口罩每個只售 $1.9 

 【其他內容】一合口罩新一輪口罩料 5 月開售 口罩每盒售 $88 最快 5 月中出貨

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撰文 : 蔡子峰

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