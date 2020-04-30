KFC 肯德基新一期著數優惠券！$60 平食二人餐‧即減 $20 折扣！

肯德基 KFC 最新一期 KFC 全日慳錢優惠券及肯德基早餐優惠券登場，除了設有多款 KFC 特惠套餐、特價食物外，更有減 $20 優惠券、全新椒麻脆辣雞 2 人套餐，今次同樣可於手機出示優惠券，毋須列印。

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肯德基 KFC 最新全日慳錢優惠券，有 HK$60 二人超值餐、$5 優惠券等等，有效期至 5 月 24 日；而肯德基 KFC 椒麻脆辣雞 2 人套餐，有效期至 5 月 27 日 (不適用於星期日及公眾假期)。

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完整肯德基全日慳錢優惠券：【按此領取】

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