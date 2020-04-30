Sukiya「食其家」黃埔開香港第 3 間分店 逆市接連擴充

喜歡食 Sukiya すき家（食其家）的朋友有福了！Sukiya すき家將在香港開設新分店，位處黃埔時尚坊﹙第二期﹚G6B 號舖，而當中是繼旺角及油麻地店後，第 3 間在香港設的分店呢！

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雖然香港 Sukiya すき家官網及 FB 等官方平台都沒公布在黃埔時尚坊開設新分店的消息，但於黃埔天地官網已列出當中位於黃埔時尚坊﹙第二期﹚G6B 號舖，鄰近港鐵黃埔站 C 出口，不過開業日期則為待定。據了解，該店的前身是泰妹餐廳。

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其實香港 Sukiya すき家上星期才公布將在油麻地譽發廣場開設第 2 間分店，但就沒有公布開業日期，到底當中會是油麻地店，還是黃埔店率先開幕呢？相信一眾 fans 都想早日知道答案。

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