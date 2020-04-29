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首批$159/50個 Protector粗耳帶版口罩已售罄 下批新貨將轉售傳統幼耳帶

行內熱話 19:45 2020/04/29

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近來市民除愛理的口罩外，另一港牌 Protector 口罩亦極受歡迎。Protector 口罩官方指定網上代理榴槤貴族在 FB 表示，新一批 Protector 成人口罩將有所改變。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

Protector 口罩極受市場歡迎，之前在門市 (詳細報道按此瀏覽)和今日在網店(詳細報道按此瀏覽)發售，皆很快售罄。之前有不少人已購買港牌 Protector 粗耳帶版的用戶表示，由於粗耳帶版欠彈性，較適合大面形人士使用。榴槤貴族則在 FB 表示，首批售 $159盒/50個的粗耳帶已全數售罄，下批將轉用傳統的幼耳帶版，相信較適合大部人使用。店方指，傳統幼耳帶版 Protector 口罩應該要長假期後才會返貨。店方暫未有透露幼耳帶版的售價和規格資料。

首批售$159/50個港牌 Protector口罩

【其他內容】一合口罩新一輪口罩料 5 月開售 口罩每盒售 $88 最快 5 月中出貨

【其他內容】藥房賣港牌衍生口罩現貨 $138盒/50個 再送酒精搓手液

Protector粗耳帶版口罩

【其他內容】日本城賣日本 Krasimo 口罩 8 個裝 $39.9

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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