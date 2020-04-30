面對來勢洶洶的新冠肺炎，各地方政府嚴陣以待應付疫情，部分地方如美國、西歐等國家有點束手無策；但亦有些地方處理得井井有條（如：澳門），疫情發展至今仍保持低確診數字，無論封關及對市民的支援都是「快、狠、準」。

澳門政府早前宣布向永久及非永久居民發放面值 3,000 元的電子消費卡，居民可以由 3 月 18 日至 4 月 8 日在網上登記，並於 4 月 14 日至 4 月 30 日到指定地點領取電子消費卡。電子消費卡使用期為 5 月 1 日至 7 月 31 日，每日使用上限為 300 元。

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居民只可用於購買貨品或服務，不得兌換為現金，亦不得用於賭場、境外旅遊服務及醫療服務等由法規訂定的特定場所或用途。以上的安排其實只是第 1 期電子消費卡計劃。到第 2 期消費卡推出時，澳門政府將提供增值機讓市民增值，故領取了消費卡的市民，需要好好保管消費卡，便有機會參與和推動澳門經濟、鼓勵消費。

筆者認為，澳門政府是次的安排非常具智慧，可謂「一石數鳥」。首先，澳門政府多年來尚未成功推行電子支付，能夠藉是次活動作為誘因，教育澳門居民使用電子消費絕對最好不過，亦加強商戶的參與，安裝讀卡機收取澳門居民的電子消費，由於已經預計有第 2 階段安排，意味電子消費卡在新冠肺炎疫情後可以繼續安排作其他用途；此外，由於電子消費券只供內銷，必定有助推動本土消費，有助澳門經濟發展。最後一點便是澳門政府的神速安排，實在令彼岸號稱「智慧城市」的香港自愧不如。

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筆者頓然回想，香港特區政府資助的旅遊發展局去年底推出「香港除夕倒數」大抽獎，本意想救市，最後變成全民大笑話，同樣都是使用非常簡單的科技；每次安排都是大費周章，猶如到登陸月球這般複雜；至於全民派錢就更加不在話下，據聞香港最快都要等到今年 8 月才有希望。

其實要發展智慧城市，關鍵是需要智慧政府，而僅單靠智慧政府並不足夠，亦要提升及發展市民的智慧智商（Digital Quotient，俗稱 DQ），成為智慧市民（Smart Citizen）。

筆者認為，澳門政府藉著電子消費卡衝擊疫情帶來的社會停擺是非常明智，深信透過這次「小試牛刀」，定能令澳門的電子支付發展及推動智慧城市更上一層樓。

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