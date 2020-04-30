康樂及文化事務署（康文署）公布 5 月 6 日起將重開部分免費戶外康樂設施，包括運動場跑道（只限緩步跑活動）、健身設施、卵石徑、單車設施等等，對依靠康文署設施教班的自僱人士來說，是個遲來的好消息。

李伯鴻 (Ray) 是中國香港單車總會山地單車及二級小輪車教練，曾任教小輪車青苗及青少年訓練隊，是自僱人士，大部分收入來自教中學的單車校隊。他說：「平時他們放學後會到附近單車徑練習。這些中學的課外活動都是受康文署資助，平時我每星期教 4 次班，佔總收入約 6 成。」

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▲ 自僱單車教練李伯鴻（Ray）。

因應新冠肺炎疫情，學校自 2 月開始停課，令李伯鴻收入大減，他估計即使學校復課亦會優先處理學習問題，課外活動重開恐怕遙遙無期，所以必須尋找新的收入來源。

康文署再次開放單車設施，對 Ray 來說是「及時雨」，因這代表 BMX 單車場亦重新開放。他解釋：「BMX 單車場是只供 BMX 進入的場地，通常用來練習花式單車。可以說無適合場地根本便教不到花式單車。相對其他單車班，花式單車學費會較高，亦有更多人有興趣學。我們大概會在 6 月開辦新冠肺炎疫情以來第一班花式單車班，估計到時能再幫補 5 成收入。」

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▲ 疫情期間 Ray 要爭取更多私人教學。

新冠肺炎疫情期間，李伯鴻開辦了小班型式的單車課程幫補收入，課程勉強賺取到過往 3 至 4 成收入。他表示，過往單車班通常 8 至 10 人 1 班，會有兩個教練，可是受到「限聚令」影響，每班連教練最多只有 4 人，場地方面又少選擇，可謂到處都是難處。

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▲ 康文署會重開單車相關設施，場地空空如也情況應會改變。

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