藥房賣港牌衍生口罩現貨 $138盒/50個 再送酒精搓手液

新冠肺炎疫情有緩和，口罩價格似乎亦有回落，港牌口罩亦愈來愈平。大圍仁安藥房表示，正發售的香港品牌衍生口罩正進行優先，買口罩送酒精搓手液一支。

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衍生早前曾在網上開售，結果很快就沽清 (按此瀏覽詳情)。今次大圍仁安藥房有現貨發售，現時購買不但送酒精搓手液一支，售價亦比官方價更平。記者向店方查詢售價，現時衍生口罩售 $138 一盒，有50 個。衍生口罩盒面表示，口罩提供 BFE99% 的過濾率。

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▲ 衍生口罩售 $138 一盒(仁安藥房FB)

大圍仁安藥房地址:大圍道50號地下 電話:3583 1988

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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