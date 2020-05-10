【附直購連結】港產口罩 Good Mask 推 Type I 認證 95 口罩 廠方承諾 14 日內出貨

新冠肺炎疫情有緩和，口罩價格似乎亦有回落，但港產口罩依然難買。港產口罩 Good Mask 有 95 口罩賣。

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Good Mask 的 Type I 認證 95 口罩，售價為 $168，有 50 個。廠方更承諾訂購後 14 日內出貨，大家唔駛等期貨。口罩訂購教學可按此瀏覽。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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