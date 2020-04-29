HKTVmall 網購再送 50000 個自家製口罩 今日開始最多送 10 個

本地網購平台 HKTVmall 力谷網上生意，在假期期間再推出「假期無休店」，顧客於今日在指定商店購物滿指定金額，即可獲得 HKTVmall 自家製口罩，不用再等到下次抽籤！

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假期限定 HKTVmall 口罩

網購生意大增的情況下，利用平台宣傳自家產品亦是疫市下一大策略。HKTVmall 利用自家網購平台。顧客在由今日早上 9 時至明晚 11 時 59 分，在「假期無休店」中選購「送 HKTVmall 口罩」標籤的產品滿 $400 就送出 HKTVmall 口罩 5 個，而購物滿 $750 就送口罩 10 個，口罩限量 50000 個，送完即止。 詳情按此瀏覽。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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