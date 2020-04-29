【指定分店】卓悅發售兩款 99% 高防口罩! 日製 ACE N99 口罩和德用三層不織布口罩

卓悅在官方 Facebook 專頁公布，今日有售 2 款口罩。

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第一款日本高規格的 ACE 高效防護口罩，口罩為日本製造，滲透性測試通過美國 FDA 認證，採用 N99 同規格過濾，特殊靜電過濾層，比 N95 更高規格，尺寸為 175mm x 95mm，售 $419。現貨出售，數量有限，售完即止。

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指定 5 間分店現貨發售：

銅鑼灣渣甸坊5號及7號地下

尖沙咀彌敦道68號金冠大廈地下

旺角西洋菜街南13-19號好望角大廈地下

佐敦佐敦道23號新寶廣場地下

元朗青山公路81號地下

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第二款是德用三層不織布口罩（女士 / 中童） ，口罩為獨立包裝，BFE > 99%，PFE >99%，VFE> 99%，PM 2.5，有效隔絕病菌、花粉及塵埃，尺寸為 9cm x 14.5cm，售 $189。現貨出售，數量有限，售完即止。

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指定 9 間分店現貨發售：

尖沙咀彌敦道68號金冠大廈地下

佐敦佐敦道23號新寶廣場地下

旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下

旺角西洋菜街南13-19號好望角大廈地下

旺角旺角中心一期地下GSA-GSF號舖

旺角弼街69號地下

葵涌廣場地下23A舖

荃灣大河道10-20號登發大廈地下

荃灣沙咀道254至256號地下

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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