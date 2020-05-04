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【SME學堂】奢侈品集團生產防疫用品 為後疫情「投資」Z世代市場鋪路

商管策略 13:14 2020/05/04

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新冠肺炎疫情下，不少大企業的營運雖然受影響，但他們仍盡用自己資源及強項，生產各種防疫用品。大企業「臨時轉型」變成防疫物資生產商，除了幫助穩定疫情外，亦可一盡社會責任，瞄準 Z世代（即出生於 1995 至 2010 年間、20 至 30 多歲新生代）的口味，為「後疫情時代」鋪路。

新世代消費者重視品牌社會責任

市場研究機構 Kantar 的調查顯示，年輕消費者對於品牌能否引領變革，並在新冠肺炎疫情期間為他人樹立榜樣，格外重視。Kantar 執行長 Rosie Hawkins 表示，Z世代希望品牌可以貢獻社會，因為他們認為自己選擇購買的品牌，代表自身認同的價值觀。在新冠肺炎疫情下，可以看到不少企業履行其社會責任，例如奢侈品集團路威酩軒（ LVMH）將香水生產線改為生產搓手液、快餐時尚品牌 H&M 及 Zara 就為醫護人員生產防護衣。這些協助抗疫的行為，可以為企業提升品牌在 Z世代心中的形象，何嘗不是種「投資」。

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The show must go on：LVMH 旗下高級美食市集 La Grande Epicerie de Paris 仍繼續營業。

品牌善用KOL及社交媒體宣傳

除了生產防疫物資，不少品牌亦用社交媒體與客戶聯繫。牛仔褲品牌 Levi’s 便跟超短片社交媒體抖音（TikTok）合作，用 KOL 在短影片中展示商品，並附上購買連結。Levi’s 表示，品牌影片的觀看時間，比平台上其他影片的平均觀看時間多了 1 倍。公司又指，雖然大部分實體門市仍未恢復營業，但品牌仍尋找新方式發展數碼推廣，跟各類平台、媒體的消費者保持聯繫。

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Levis在社交媒體抖音(TikTok)宣傳新產品

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Photo：pexels、romaindejorna、LVMH

撰文 : 廖淑瑩

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