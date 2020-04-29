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【疫市營商】錯失擴張時機・對手太強？GAP 促銷無效8萬員工放無薪假

商管策略 10:02 2020/04/29

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新冠肺炎肆虐，各行各業受到打擊，就連時尚品牌也受到影響。美國服裝集團 GAP 亦開始打「告急牌」，公司早前公告集團財務告急，自 2 月以來已損失 10 億美元，預計下星期現金流更只剩 7.5 億美元。公司不夠錢周轉，除宣布旗下 8 萬多名員工全線休假，同時美國官網更推出 2.5 折促銷吸客。雖然疫情令公司大受損失，但原來背後可能與擴張時機及同業競爭有關。

1969 年成立的 GAP ，是美國最大的服裝公司之一。曾在全球擁有 4,200 多間分店，年營業額超過 130 億美元，品牌在 2000 年巔峰時市值更一度達到約 400 億美元。

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集團旗下的Old Navy在中國的線下及線上門市在3月初已停業

專注歐美市場 亞洲難立足

GAP 是曾經風光一時的品牌，原來成立近 20 年才開始國際化，先後登陸英國、加拿大、法國等國市場；直至 1995 年，GAP 才開始進軍亞洲市場，並在日本開設亞洲首間分店。不過，GAP 要跟 Uniqlo 等亞洲品牌競爭，可惜品牌始終未能做到價格優勢。

至於在中國市場，GAP 的發展亦比其他對手慢，直至 2010 年才在中國開設 4 間門市。雖然 GAP 在中國市場起步較慢，截至去年 8 月，GAP 在大中華地區的門市總數突破 200 間，創下新高，但可惜集團旗下的 Old Navy 在中國的線下及線上門市在 3 月初已停業。

GAP 近年積極推動數碼轉型，但似乎未能扭轉頹勢。

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提早進入電商 惟產品難以吸引年輕消費者

除了擴張步伐較慢，GAP 亦面對同業的競爭。品牌在中國受到性價比、時尚度的挑戰，最後只能靠折扣吸引客人。雖然 GAP 在實體店市場不佔優，但在網上業務做得出色，先後在 2011 年和 2014 年進駐天貓及京東，比起其他快時尚品牌，如 ZARA 和 H&M 更早進入中國的電貿平台，現時品牌天貓設旗艦店粉絲數目為 811 萬。

此外，GAP 的產品無法吸引中國 90 後、00 後消費者的個性化需求，始終 GAP 的美式設計風格不太適合亞洲人的身材，品質問題亦經常遭詬病；產品形象老化及定價較高，限制品牌的擴張空間。

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Photo﹕Khemkhaeng、JJBers@Flickr

撰文 : 廖淑瑩

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