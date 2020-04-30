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【附購買連結】採用德日韓原材料製造! 香港製造罩住你四層物料口罩開售

業界頭條 02:09 2020/04/30

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現時香港人皆愛購買港產口罩，因其品質較大陸貨為佳。罩住你口罩正是香港製造的口罩。 

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

罩住你口罩是香港口罩廠，口罩廠房位於荃灣，廠房獲得 ISO 14644-1:9999 - class 8 無菌廠房認證。廠方指出，口罩的原材料由德國、日本、韓國製造，罩住你口罩規格如下:

- 四層物料口罩
- 正申請國際認證ASTM F2100 
- 原料廠方的檢測為數字 BFE95% & PFE85%
(廠方同時將 3 層原材料送國際機構檢測，結果為 BFE88% & PFE91% 。但口罩製成品為 4 層，所以可以預計四層的防禦力一定比以上數字為高)
- 四層口罩的國際檢測認證將於五月中獲得

【其他內容】 香港製造 Avant Level 1 口罩售 $125盒/50個 最快5月6日出貨

罩住你廠房位於荃灣。

【其他內容】 港產口罩 Positive Mask 月產 100 萬個! 口罩每個只售 $1.9

廠方在 FB 表示，現正開進行口罩訂購，買家可以透過三個途徑訂購。

1. 向當區的區議員查詢有否提供罩住你口罩團購；
2. 小量購買則可在網店購買，售價為$200/50個 購買按此進入 
3. 若是社福機構或者教育團體則可直接聯絡廠方購買

【其他內容】 斷貨多時! PFE/BFE>98% 7-11 便利店自家口罩再度現身!

罩住你四層口罩

 

廠方採用物料的測試結果

【其他內容】 登記唔到? UNICEF 免費派發 1 萬盒兒童口罩 官方提供登記 FAQ

罩住你四層口罩規格

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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