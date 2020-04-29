【本周四首賣現貨】港產 Avant Level 1 口罩售 $125盒/50個 最快下周四星期出貨

現時香港人皆愛購買港產口罩，因其品質較大陸貨為佳。Avant Science 表示今周四將開放口罩訂購。

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Avant Science 是新成立的口罩廠(詳情可按此瀏覽)，廠方將於 4 月 30 日下午 6 時，開放 2000 個口罩購買名額的網上登記，一人限購 2 盒，先到先得。廠方稍後會公布購買網址。

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▲ 港產 Avant Level 1 口罩售 $125盒/50個

Avant 口罩首賣注意事項

1. 價格為 $125 一盒 (50個)

2. 一人限購 2 盒

3. 因應技術問題，首次開賣的口罩均不會有內包裝

4. 材料通過台灣紡織研究所(Taiwan Textile Research Institute, TTRI) 的ASTM測試及STC 細菌種落測試

5. 口罩規格為 ASTM Level-1﹔BFE99.6%, PFE95.6%

6. 訂購時請輸入正確的姓名，電郵地址，電話號碼

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口罩交貨安排

廠方表示，口罩將以交貨日期劃分為四批，每批名額 500 人，選擇第一批的顧客將會在第一星期交貨 (即5 月 6 日)，第二批顧客將會在第二星期交貨，如此類推 (所有口罩均在一個月四星期內交付完畢)。

登記名額滿後，Avant Science Company 將會即時停止登記，並將所有資源全力為已登記的 2000 位顧客服務。

顧客需要透過 PayPal 進行網上付款，已付款的顧客將會收到由 Avant Science Company 和 PayPal 寄出的確認電郵，顧客可以按照批號相應的交付日期，與 LALATrade 合作的 4 個指定取地點貨。

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▲ 港產 Avant 口罩售提供 4 個自取點

現時開放的取貨點如下

辦公時間

1) 九龍東 - LALA TRADE 代您交收

觀塘工業中心一期8樓m室

星期一至六中午12時至晚上8時 (星期日及公眾假期休息)

2) 港島區 - LALA Trade 自提點 (趣樂精品)

天后英皇道14號天后蘋果商場1樓98號舖

星期一至六中午12時至晚上6時 (星期日及公眾假期休息) (有名額限度)

3) 油尖旺 - LALA Trade 自提點 (花嫁美集)

旺角彌敦道749A號愛都婚紗中心3樓全層

星期一至六中午12時至晚上6時 (有名額限度)

4) 新界西 – Avant Science Company 廠房

葵涌健康街1-7號致華工業大廈24樓

辦公時間: 星期一至日早上9時至晚上9時

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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