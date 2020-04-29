  • 22°C
香港時間 : 2020429日 (三) 04:40
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【本周四首賣現貨】港產 Avant Level 1 口罩售 $125盒/50個 最快下周四星期出貨

業界頭條 03:21 2020/04/29

分享：

現時香港人皆愛購買港產口罩，因其品質較大陸貨為佳。Avant Science 表示今周四將開放口罩訂購。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

Avant Science 是新成立的口罩廠(詳情可按此瀏覽)，廠方將於 4 月 30 日下午 6 時，開放 2000 個口罩購買名額的網上登記，一人限購 2 盒，先到先得。廠方稍後會公布購買網址。

【附直購連結】屈臣氏網店即將發售 Protector 口罩? 售 $109 盒 善用網店有貨通知功能

港產 Avant Level 1 口罩售 $125盒/50個

Avant 口罩首賣注意事項 

1. 價格為 $125 一盒 (50個)
2. 一人限購 2 盒
3. 因應技術問題，首次開賣的口罩均不會有內包裝
4. 材料通過台灣紡織研究所(Taiwan Textile Research Institute, TTRI) 的ASTM測試及STC 細菌種落測試
5. 口罩規格為 ASTM Level-1﹔BFE99.6%, PFE95.6%
6. 訂購時請輸入正確的姓名，電郵地址，電話號碼

【其他內容】一合口罩新一輪口罩料 5 月開售 口罩每盒售 $88 最快 5 月中出貨

口罩交貨安排

廠方表示，口罩將以交貨日期劃分為四批，每批名額 500 人，選擇第一批的顧客將會在第一星期交貨 (即5 月 6 日)，第二批顧客將會在第二星期交貨，如此類推 (所有口罩均在一個月四星期內交付完畢)。

登記名額滿後，Avant Science Company 將會即時停止登記，並將所有資源全力為已登記的 2000 位顧客服務。

顧客需要透過 PayPal 進行網上付款，已付款的顧客將會收到由 Avant Science Company 和 PayPal 寄出的確認電郵，顧客可以按照批號相應的交付日期，與 LALATrade 合作的 4 個指定取地點貨。

【其他內容】 港產口罩 Positive Mask 月產 100 萬個! 口罩每個只售 $1.9

港產 Avant 口罩售提供 4 個自取點

現時開放的取貨點如下

辦公時間
1) 九龍東 - LALA TRADE 代您交收
觀塘工業中心一期8樓m室
星期一至六中午12時至晚上8時 (星期日及公眾假期休息)

2) 港島區 - LALA Trade 自提點 (趣樂精品)
天后英皇道14號天后蘋果商場1樓98號舖
星期一至六中午12時至晚上6時 (星期日及公眾假期休息) (有名額限度)

3) 油尖旺 - LALA Trade 自提點 (花嫁美集)
旺角彌敦道749A號愛都婚紗中心3樓全層
星期一至六中午12時至晚上6時 (有名額限度)

4) 新界西 – Avant Science Company 廠房
葵涌健康街1-7號致華工業大廈24樓
辦公時間: 星期一至日早上9時至晚上9時

【其他內容】 登記唔到? UNICEF 免費派發 1 萬盒兒童口罩 官方提供登記 FAQ

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 張文啟

相關文章

卓悅快閃賣 Hadariki VFE/PFE/BFE 99% 口罩 售$189/50個
2020/04/28
卓悅快閃賣 Hadariki VFE/PFE/BFE 99% 口罩 售$189/50個
買口罩終於唔駛食骨! 日本城賣日本 Krasimo 口罩 8 個裝 $39.9
今日
買口罩終於唔駛食骨! 日本城賣日本 Krasimo 口罩 8 個裝 $39.9
盾牌多款口罩現貨到! 均一價 $250 發售
今日
盾牌多款口罩現貨到! 均一價 $250 發售
疫情 口罩 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

下一篇文章

真．港產口罩廠 WeSafe 周三訂購方法公開! Level 1 認證獨立包裝口罩售 $100盒/50個
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹