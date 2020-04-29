盾牌多款口罩現貨到! 均一價 $250 發售

新冠肺炎疫情有緩和，口罩價格似乎亦有回落。不過盾牌在 FB 表示到貨的新一批口罩，仍是以「疫情高峰價」發售，尚未有降價的情況。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盾牌表示，現在有 4 款口罩有現貨發售：

1)M30 Body Shielder盾牌 Level 1



成人口罩 175x90mm

50個散裝入膠袋（不是獨立包裝）

口罩規格

ASTM F2100 Level 1

Nelson實驗室測試報告

BFE>95%

PFE>95%

VFE>95%

氣壓差<5.0mmH2O/cm2

血滲透阻力>80mmHg

阻燃級別：Class 1

口罩無燙印Body Shielder logo

售價:$250/盒 （藍色）

【其他內容】一合口罩新一輪口罩料 5 月開售 口罩每盒售 $88 最快 5 月中出貨

2）M34 Body Shielder盾牌 Level2



兒童口罩 145x90mm

5-12 歲兒童專用

50個散裝入膠袋（不是獨立包裝）

口罩規格

ASTM F2101 Level 2

Nelson實驗室測試報告

BFE>99%

PFE>99%

VFE>99%

氣壓差<5.0mmH2O/cm2

血滲透阻力>120mmHg

阻燃級別：Class 1

口罩印有Body Shielder logo

售價 $250/盒 （藍色）

【附直購連結】屈臣氏網店即將發售 Protector 口罩? 售 $109 盒 善用網店有貨通知功能

3）Toukai東海 M20



兒童口罩 145x90mm

5-12 歲兒童專用

50個散裝入膠袋（不是獨立包裝）

口罩過濾等級BFE99%

售價 $250/盒 （綠色）

【其他內容】 登記唔到? UNICEF 免費派發 1 萬盒兒童口罩 官方提供登記 FAQ

4）Toukai東海 M25



幼童口罩120x80mm

0-5歲幼童專用

50個散裝入膠袋（不是獨立包裝）

口罩過濾等級BFE99%

售價 $250/盒 （綠色）

如需購買，買家可到 Ashop.com.hk 粉嶺地址購買。或在 4 月 29 日晚上20:00，到網站購買。

【其他內容】 港產口罩 Positive Mask 月產 100 萬個! 口罩每個只售 $1.9

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l