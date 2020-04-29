買口罩終於唔駛食骨! 日本城賣日本 Krasimo 口罩 8 個裝 $39.9

新冠肺炎疫情有緩和，口罩價格似乎亦有回落。一些早前以套裝發售的日本口罩，現亦可以單獨購買。

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有網民在 FB 群組報料，指在荃薈日本城分店有日本 Krasimo 小童口罩 8 個裝 $39.9 發售，不用再購買貴價的「食骨套裝」，是用戶之福呢! 有網民估計，其他日本城分店可能亦開始單獨售賣口罩，如果大家有興趣，就可以到各日本城門市留意一下。

▲ 日本城賣日本 Krasimo 口罩 8 個裝 $39.9 (網民圖片)

▲ 日本 Krasimo 小童口罩為菲律賓製造。 (網民圖片)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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