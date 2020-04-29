德國購 1100 萬個中國製口罩！德國廠商驗貨後大罵「垃圾」

歐美新冠肺炎疫情持續，口罩等醫療物資被瘋狂搶購。早前，德國首相親自致電中國希望能獲得高品質的口罩，並訂購了 1,100 萬個中國製口罩。然而，有德國廠商收貨後，竟發現口罩出現質量問題，不禁大罵：「都是垃圾！」

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德國媒體報道，當局早前向中國訂購了 1,100 萬個口罩，預定要快速到貨，但卻遲遲沒有消息。後來德國交通部長 Andreas Scheuer 親自查詢委託的紡織公司，發現原定在 4 月 13 日寄送的口罩出現問題。原來，公司早前派人查看這批口罩，但發現這些口罩過濾效能不達標、有些連口罩帶都斷裂，廠商更形容這些口罩為「垃圾！」。

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現時，報道指出德國已開始監督在中國生產的口罩質量。日前，中國商務部亦就出口防疫物資問題發表公告，指出會進一步加強防疫物資出口品質監管，由 4 月 26 日起，所有非醫用口罩要符合中國或國外的品質標準才能出口，報關時需須提交書面聲明，承諾產品符合進口國或地區的品質標準和安全要求。

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