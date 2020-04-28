一合口罩新一輪口罩料 5 月開售 口罩每盒售 $88 最快 5 月中出貨

新冠肺炎疫情有緩和，口罩價格似乎亦有回落。香港口罩廠一合口罩現時設有 5 條生產綫，廠房共有 40 多名員工，未來料將增聘 15 至 20 人；並期望員工具工業生產經驗，不論包裝或文職均可。

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一合口罩早前表示會採用港產抗菌環保口罩包裝盒 (詳情按此瀏覽)，現再指預計 5 月初至中會進行新一輪預購，將提供 10 萬盒口罩；交付日期則於 5 月中至下旬開始。價格連運費在內，預計每盒 30 個的口罩售 $88。而廠房現時生產的口罩，有80%公開網上訂購；20% 預留予本地超過 100 個慈善團體。

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在 20% 預留予本地慈善團體的口罩中，為保障有需要人士可以得到口罩抗疫，一合口罩成立了「捐贈口罩 1：1 配對計劃」。據悉，一合口罩收集各界捐贈的口罩總數，再加碼捐贈同一數量、其廠房生產的口罩。

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▲ 一合口罩創辦人及行政總裁何錫漢表示，廠房共有40多名員工，未來料將增聘15至20人。（陳靜儀攝）

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▲ 一合口罩新一輪口罩料 5 月開售

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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