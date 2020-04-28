【疫市營商】再推10萬盒「一合口罩」 改跟Microsoft合作望訂購流程順暢

新冠肺炎疫情肆虐，香港口罩廠近期如雨後春筍般冒出，惟登記購買時常出現問題，如預購登記網無法連上、伺服器死機等。有香港口罩公司近期再推大量口罩應市，為並避免重蹈上述問題決定引入新技術。

一合口罩總經理何錫漢是物理治療師及運動醫療公司的行政總裁，他說：「我和大家一樣，新冠肺炎疫情爆發期間在新聞看到公公婆婆為了口罩通宵達旦、日晒雨淋排隊，香港不應該是這樣的，為甚麼香港人要這麼卑微？後來我便夥同其他志同道合的拍檔，決心在香港開設口罩廠。」

口罩廠投資極大，數百萬元只能撐過初期，後來為做優質口罩更要加大投資，直到現時股東出資已達 8 位數。另一方面，為了令口罩能盡量惠及市民，生產線並無申請政府資助，他說：「申請了政府資助便必須將大部分口罩提供給政府，倒不如公司自負盈虧，將口罩盡量提供給有需要的市民。」

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▲ 一合口罩總經理何錫漢。

有信心以品質脫穎而出

單計政府資助的口罩生產線，便最少有 20 間公司整裝待發。一合口罩要如何在眾多競爭者中脫穎而出？何錫漢解釋：「我們不怕競爭，愈多人造口罩我便愈開心。我有兩件事希望可以在未來發生，一是人人能輕鬆買到口罩，另一個是新冠肺炎疫情忽然全面消失。可惜，但這兩件事基本上不可能發生的。既然這樣，我們公司就走多一步，就算香港有不少口罩廠，我們亦對公司的物料、生產程序、技術等等有極大信心。」

他續道：「我們的技術總監有多年的相關經驗，廠房多項設備都使用各國高端器材，例如無塵間的氣密門是日本製；大家最關注的濾芯，我們經過多番選擇後引入了德國製濾心。我們想對港人做到承諾，做到真正優秀的口罩，而港人絕對值得更好的口罩。」

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▲ 廠房在一星期後會全力運作，到時會有五條生產線。

一合口罩現時約有 40 多位員工，不少是再就業人士。何錫漢表示，公司能在新冠肺炎疫情期間提供更多工作機會給有需要市民，公司正計劃開設新廠房，近期會再招聘 15 至 20 名員工，除了文職人員外，有工業生產經驗的人才亦非常歡迎。一合口罩的廠房會在 1 星期後全力運作，屆時 1 日可生產 30 至 50 萬個口罩。一合口罩每盒都是 30 個裝，早前已預售出 6 萬盒，5 月時會再推出 10 萬盒口罩應市，他說：「上次網上預售出了點問題，今次我們會跟 Microsoft 合作，由他們提供技術上的支援。」

一合口罩預售平台採用 Microsoft Azure 雲端服務以支緩，這套系統在 HKTV mall 第二輪賣口罩時亦有採用，強大的處理能力能 1 分鐘處理 300 萬宗登記申請。

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▲ 一合口罩總經理何錫漢（左）及微軟代表。

何錫漢指是次合作是場「及時雨」，他估計 5 月網上開售時，數分鐘內便會收到數萬份定單，若以傳統方式處理數據絕不可行，採用新科技除可分流客人，更可改善出貨和物流效率。

一合口罩更推出了「捐贈口罩 1比 1 配對計劃」，當公司收到各界捐贈的口罩後，一合口罩會加碼捐贈同一數量的口罩給有需要人士，Microsoft 會連繫其 Philanthropies 計劃下的 300 間本地慈善團體，捐贈人可隨意選擇受惠機構，同時受惠機構能透過統一平台看到口罩的捐贈記錄及物流狀態，確保數據完整、透明，未來準確、方便進行審計。

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