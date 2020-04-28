  • 22°C
香港時間 : 2020429日 (三) 04:40
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】再推10萬盒「一合口罩」 改跟Microsoft合作望訂購流程順暢

商管策略 20:20 2020/04/28

分享：

新冠肺炎疫情肆虐，香港口罩廠近期如雨後春筍般冒出，惟登記購買時常出現問題，如預購登記網無法連上、伺服器死機等。有香港口罩公司近期再推大量口罩應市，為並避免重蹈上述問題決定引入新技術。

一合口罩總經理何錫漢是物理治療師及運動醫療公司的行政總裁，他說：「我和大家一樣，新冠肺炎疫情爆發期間在新聞看到公公婆婆為了口罩通宵達旦、日晒雨淋排隊，香港不應該是這樣的，為甚麼香港人要這麼卑微？後來我便夥同其他志同道合的拍檔，決心在香港開設口罩廠。」

口罩廠投資極大，數百萬元只能撐過初期，後來為做優質口罩更要加大投資，直到現時股東出資已達 8 位數。另一方面，為了令口罩能盡量惠及市民，生產線並無申請政府資助，他說：「申請了政府資助便必須將大部分口罩提供給政府，倒不如公司自負盈虧，將口罩盡量提供給有需要的市民。」

【相關文章】港產口罩湧現質素參差兼易走數？業界回應：整合原材料．有現貨才收錢

一合口罩總經理何錫漢。

有信心以品質脫穎而出

單計政府資助的口罩生產線，便最少有 20 間公司整裝待發。一合口罩要如何在眾多競爭者中脫穎而出？何錫漢解釋：「我們不怕競爭，愈多人造口罩我便愈開心。我有兩件事希望可以在未來發生，一是人人能輕鬆買到口罩，另一個是新冠肺炎疫情忽然全面消失。可惜，但這兩件事基本上不可能發生的。既然這樣，我們公司就走多一步，就算香港有不少口罩廠，我們亦對公司的物料、生產程序、技術等等有極大信心。」

他續道：「我們的技術總監有多年的相關經驗，廠房多項設備都使用各國高端器材，例如無塵間的氣密門是日本製；大家最關注的濾芯，我們經過多番選擇後引入了德國製濾心。我們想對港人做到承諾，做到真正優秀的口罩，而港人絕對值得更好的口罩。」

「疫市」求生，打工仔、老闆自保術＋口罩採購指南：《中小企抗疫指南》電子書免費睇！

廠房在一星期後會全力運作，到時會有五條生產線。

一合口罩現時約有 40 多位員工，不少是再就業人士。何錫漢表示，公司能在新冠肺炎疫情期間提供更多工作機會給有需要市民，公司正計劃開設新廠房，近期會再招聘 15 至 20 名員工，除了文職人員外，有工業生產經驗的人才亦非常歡迎。一合口罩的廠房會在 1 星期後全力運作，屆時 1 日可生產 30 至 50 萬個口罩。一合口罩每盒都是 30 個裝，早前已預售出 6 萬盒，5 月時會再推出 10 萬盒口罩應市，他說：「上次網上預售出了點問題，今次我們會跟 Microsoft 合作，由他們提供技術上的支援。」

一合口罩預售平台採用 Microsoft Azure 雲端服務以支緩，這套系統在 HKTV mall 第二輪賣口罩時亦有採用，強大的處理能力能 1 分鐘處理 300 萬宗登記申請。

【相關文章】店主兼員工・食材損耗低 旺角新派茶室疫市撐得住

一合口罩總經理何錫漢（左）及微軟代表。

何錫漢指是次合作是場「及時雨」，他估計 5 月網上開售時，數分鐘內便會收到數萬份定單，若以傳統方式處理數據絕不可行，採用新科技除可分流客人，更可改善出貨和物流效率。

一合口罩更推出了「捐贈口罩 1比 1 配對計劃」，當公司收到各界捐贈的口罩後，一合口罩會加碼捐贈同一數量的口罩給有需要人士，Microsoft 會連繫其 Philanthropies 計劃下的 300 間本地慈善團體，捐贈人可隨意選擇受惠機構，同時受惠機構能透過統一平台看到口罩的捐贈記錄及物流狀態，確保數據完整、透明，未來準確、方便進行審計。

【相關文章】共享工作空間的疑惑 旗號創新做傳統生意？

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 陳文政

相關文章

【疫市營商】裇衫面料可造口罩？日本紡織廠首次動用生產線改製口罩
2020/04/20
【疫市營商】裇衫面料可造口罩？日本紡織廠首次動用生產線改製口罩
【疫市營商】台灣口罩機廠疫情下翻身 靠原料・價格・品質對抗中國低價搶定單
2020/04/24
【疫市營商】台灣口罩機廠疫情下翻身 靠原料・價格・品質對抗中國低價搶定單
就業 疫情 雲端 口罩 HKTV Mall 一合口罩 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【疫市營商】新冠肺炎疫情趨平穩 棄固定辦公室造就共享工作間「反底」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹