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屈臣氏網店即將發售 Protector 口罩? 售 $109 盒 善用網店有貨通知功能

行內熱話 22:02 2020/04/28

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新冠肺炎疫情仍未受控，口罩依然是市民防疫的必需品。周日屈臣氏門市發售港牌 Protector 口罩，引來大批市民排隊，口罩亦即時售罄 (詳情按此進入)。如果大家仍想買 Protector 口罩的話，仍然有機會!

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

因為記者瀏覽屈臣氏網店時，發現 Protector 口罩的售價已由舊價的 $39.9/30個，更新到 $109/30個，相信是店方為重新開賣口罩做好準備。但店方沒有標明何時才會開賣口罩。

15:05更新:店方已改為發售連搓手液的套裝 $149，正在開賣

【登記唔到?】UNICEF 免費派發 1 萬盒兒童口罩 官方提供登記 FAQ

Protector 口罩的售價已由舊價的 $39.9/30個，更新到 $109/30個。下方提供到貨通知功能

如果買家想當網店開售 Protector 口罩時第一時間得知售賣消息，建議買家加入成為屈臣氏網店會員，並選擇 Protector 口罩下方的「有貨通知」功能。當  Protector 口罩開賣時，就會第一時間通知閣下!

 【其他內容】卓悅賣 Hadariki VFE/PFE/BFE 99% 口罩 售$189/50個

口罩直購連結<<<  更新 : 此產品已下架

 【其他內容】 港產口罩 Positive Mask 月產 100 萬個! 口罩每個只售 $1.9

加入成為屈臣氏網店會員，就可獲得口罩開賣通知

 【其他內容】開訂台灣製順易利口罩 成人/童裝口罩同售 $100盒/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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