屈臣氏網店即將發售 Protector 口罩? 售 $109 盒 善用網店有貨通知功能

新冠肺炎疫情仍未受控，口罩依然是市民防疫的必需品。周日屈臣氏門市發售港牌 Protector 口罩，引來大批市民排隊，口罩亦即時售罄 (詳情按此進入)。如果大家仍想買 Protector 口罩的話，仍然有機會!

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因為記者瀏覽屈臣氏網店時，發現 Protector 口罩的售價已由舊價的 $39.9/30個，更新到 $109/30個，相信是店方為重新開賣口罩做好準備。但店方沒有標明何時才會開賣口罩。

15:05更新:店方已改為發售連搓手液的套裝 $149，正在開賣

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▲ Protector 口罩的售價已由舊價的 $39.9/30個，更新到 $109/30個。下方提供到貨通知功能

如果買家想當網店開售 Protector 口罩時第一時間得知售賣消息，建議買家加入成為屈臣氏網店會員，並選擇 Protector 口罩下方的「有貨通知」功能。當 Protector 口罩開賣時，就會第一時間通知閣下!

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▲ 加入成為屈臣氏網店會員，就可獲得口罩開賣通知

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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