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【疫市營商】本土手機配件商趁5G潮轉型 手機消毒盒疫市跑出

商管策略 17:37 2020/04/29

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新冠肺炎肆虐，有數碼產品配件公司近期推出手機紫外光消毒盒並成功大賣。事實上，由於產品研發需時，所以這個手機消毒盒是他們數年前決定轉型的產品之一，到底有甚麼原因令這間專做流動充電配件的公司開始涉足其他市場？

本地品牌摩米士（Momax）2004 年創辦，主要提供流動數碼產品配件，這間在香港只有約 50 位員工的公司，僅港澳便有 1,400 個銷售點，並已將產品銷往全球 30 多個國家，未來希望創立適合香港人的智能產品生態模式。

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Momax 區域市場及營銷總監陶騰樞。

Momax 區域市場及營銷總監陶騰樞 (Tommy) 表示，Momax 過往的營運重點圍繞手機配件，故發展多少受制肘。他說：「某些手機大廠若果轉了插頭，我們的手機配件即時便會成為舊產品。所以長遠來說不應依賴其他主體的。有見及此，Momax 自家研發流動應用程式《MOMAX smart》，近年開始研發不同的物聯網電子產品，如：智能燈、抽濕機、加濕機、耳機，建立智能產品生態。希望可以在 5G 時代到來時早佔先機。」

他續稱，公司要轉型須比市場走得更快看得更遠，並要作出多方面嘗試，如去年年底推出的 「Q.Power UV-Box 無線充電 + 紫外光消毒盒」初期仍在摸索階段，剛巧新冠肺炎疫情來到後便爆發性大賣。

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智能燈可以看書，可以直播時為自己打燈，燈座可以無線充電。

陶氏說：「這款產品可以為手機進行紫外光消毒，又因為我們在充電這一行較專業，便加了無線充電的功能，又加入了香薰，多功能合一。現在這個消毒盒在香港已賣出超過 30,000 個，4 月港澳銷售額更破了 Momax 有史以來單月記錄，可以說是在疫市奇葩。」

無線充電功能的消毒盒售 398 元，近期 Momax 會再推出沒充電功能的大眾款消毒盒，消毒功能更強，只需 10 分鐘即完成紫外線消毒，盒的容量也會加深，方便用戶放入手錶、鎖匙、耳環等小物品進行消毒。

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無線充電消毒盒，大眾版本會更加深。

Momax 正陸續推出不同消毒電子產品，如近期已推出市面的「神奇消毒筆」。陶騰樞解釋：「它能放出紫外光，例如使用自動櫃員機前可以照一照，在辦公室也可以照鍵盤、門柄等等，很輕鬆便可以完成消毒。在新冠肺炎疫情下， Momax 整體營業額未有下跌反升，這證明 Momax 轉型策略是對的。未來我們會繼續開發不同的電子產品，再將逆市擴充，將這個香港品牌繼續做大做強。」

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撰文 : 陳文政

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