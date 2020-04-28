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【登記唔到?】UNICEF 免費派發 1 萬盒兒童口罩 官方提供登記 FAQ

行內熱話 19:42 2020/04/28

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UNICEF HK 早前宣布，將派發 1 萬盒兒童口罩(登記方法按此瀏覽)。但結果登記網站不穩定，UNICEF HK 就提供 FAQ 解答市民問題。

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UNICEF HK 表示，由於網上申請反應比預期熱烈，伺服器出現運作不穩定嘅情況。技術人員已無時無刻努力處理中。官方又提醒口罩登記並非先到先得，登記次序不影響中籤機會，只需在 5 月 5 日前成功登記即可參與。若果長時間未能進入登記頁面，請稍後再嘗試。

UNICEF HK 又提供 4 個 FAQ 解答市民疑問:

Q1 ：在何處登記？
再次提提大家，今次派發口罩並不是先到先得，是以電腦隨機形式抽出。如您長時間未能進入登記頁面，請稍後再嘗試。登記次序不會影響中籤機會，由今日起計，會有 8 日時間去登入系統，請善加利用。(免費口罩登記網址和方法按此瀏覽)

Q2 ：未收到確認電郵，是否已成功登記？
市民按下「提交」之後，將會出現確認頁面，並顯示您嘅登記編號。官方亦會於 24 小時內發出確認電郵。注意電郵通知書有機會落入垃圾郵件箱。

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Q3 ：可否幫多過一個小朋友登記？
官方想這批口罩幫助更多家庭，所以每位家長只可以為一位兒童登記，亦只能在「中童款」（14.5 cm x 9.5 cm）和「幼童款」（12.5 cm x 7 cm）中擇一，獲得最多一盒50個口罩。

Q4 ：小朋友未開始返學，可唔可以登記？
好抱歉，今次活動是希望協助家長及早為復課做準備，所以暫時不接受家長為未入學嘅小朋友登記。

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撰文 : 張文啟

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