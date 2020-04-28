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愛心藥房再免費派口罩 今次派發 3M 9210 口罩

行內熱話 18:53 2020/04/28

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新冠肺炎疫情仍未受控，口罩依然是市民防疫的必需品。有網民就在荃灣發現，有藥房正在派發 3M 口罩。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

在網民在 FB 報料，在荃灣發現有藥房派發 3M 口罩。在網民分享的圖片可以，寫明是「有需要人士可免費自取 3 包 3M 9210 口罩，每人每日只可取一次。荃心日韓藥房」。不少網民也在 FB 表示藥房十分有善心，老闆亦十分好人等等，齊齊讚好!

事實上，這間藥房不時也會派發口罩，但每次派發款式也不同。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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