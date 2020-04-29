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【SME學堂】IKEA新App 家居環境AR配搭 顧客買傢俬毋須「估估下」買更多

數碼轉型 14:51 2020/04/29

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以往添置新家具除了要知道尺寸外，亦要「想像」預計家具與家中裝潢是否配合，但理想往往跟現實有出入。為了解決這種情況，宜家家居（IKEA）最近推出擴增實境（AR）流動應用程式（app），讓顧客在智能手機中將自己的家 3D 化，用戶甚至可以自己設計室內擺設及即時在 app 內購買心儀產品。

首次推出AR APP 顧客可即時購買產品

顧客開啟宜家的 app，拍攝幾張家中的全景照後，內建的人工智能（AI）演算法會自動將房型和家具 3D 建模，並用擴增實境（Augmented Reality；AR）延伸現實場景的特性，將家居的畫面呈現出來。之後，顧客可以選擇替換舊家具，利用旁邊目錄中的宜家產品代替，移動至指定位置，觀看搭配效果；顧客甚至可以把所有家具清空，從頭開始設計家居。顧客可以直接在 app 上購買產品，然後宜家就會透過無接觸物流寄送家具。

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用戶可隨意調較家具位置

增加線上線下體驗

宜家算是比較遲進行數碼轉型，而這次推出的擴增實境 app 確實是品牌的一大嘗試。宜家母公司 Ingka Group 數碼總監 Barbara Coppola 認為，AR 應用程式能結合網上及網下體驗。 當宜家讓顧客在網上也能夠自主挑選、具體設計出自己想要的室內空間，實體、網上融合變得重要，從而產生全面的用戶體驗。

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Photo：IKEA、pexels

撰文 : 廖淑瑩

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