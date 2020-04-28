卓悅快閃賣 Hadariki VFE/PFE/BFE 99% 口罩 售$189/50個

卓悅今日（4 月 28 日）在官方 Facebook 專頁公布，今日全線分店快閃出售 Hadariki 3 層不織布立體設計口罩。

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卓悅今日全線分店快閃出售 Hadariki 3 層不織布立體設計口罩，口罩 PFE / BFE / VFE 達 99%，可以阻擋微粒子、飛沫、花粉及病毒。尺寸為 170mm x 90mm。現貨出售，數量有限，售完即止。

口罩詳情：

Hadariki 3層不織布立體設計口罩 50個

【$189/盒，每人每日限買 1 盒】

全線分店現貨發售

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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