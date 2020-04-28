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【附領取方法】UNICEF 免費派發 1 萬盒兒童口罩 全港家庭都有機會得到!

行內熱話 14:01 2020/04/28

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新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品。UNICEF HK 在 FB 表示，將派發 1 萬盒兒童口罩。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

UNICEF HK 「童你抗疫」衞生行動已經陸續將抗疫物資送到超過 4,000 位基層兒童及家長手上。但眼見不少家庭仍面對兒童口罩短缺嘅問題，UNICEF HK 獲李家誠先生透過恒基兆業「抗疫基金」捐款購買 100 萬個兒童口罩，其中一半會送到基層手上，而餘下一半（50萬個），將會預留給全港家庭免費抽籤領取。UNICEF HK 提供了領取詳情，等各位家長好好準備！ 

 【其他內容】 港產口罩 Positive Mask 月產 100 萬個! 口罩每個只售 $1.9

 UNICEF HK 派發的兒童口罩規格
-一盒50片，非獨立包裝
-「中童款」（14.5cm x 9.5cm）及「幼童款」（12.5cm x 7cm）可供選擇

口罩領取方法
1.兒童口罩以抽籤形式進行，非先到先得，登記先後次序不會影響中籤機率
2.網上系統會於4月28日至5月5日開放登記，UNICEF HK 稍後會公佈登記網址。

 【其他內容】開訂台灣製順易利口罩 成人/童裝口罩同售 $100盒/50個

UNICEF 免費派發 1 萬盒兒童口罩

3.需填寫資料包括:家長姓名、流動電話號碼、電郵、兒童就讀學校及身份證頭4位號碼
4.然後選擇「中童款」或「幼童款」中二擇其一；然後揀選 OK 便利店領取點(分佈全港共38間OK便利店)


5.提交申請後，UNICEF HK會顯示您的登記編號，代表已經成功登記


6.登記期結束後，我哋會盡快以電郵通知中籤者，到時成功獲選者可以透過兌換碼領取口罩

【只賣現貨】港人口罩廠 AQUA MASK SGS檢測結果達BFE/PFE>99% 

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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