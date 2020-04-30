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【疫市營商】賣出1盒捐1張飯券予有需要人士 港牌口罩夥餐廳促銷兼做善事

業界頭條 19:11 2020/04/30

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市面上有不少本地品牌口罩推出，雖然大部分都在網上售賣，但有最近成立的港牌口罩夥拍本地餐廳售賣自家口罩，能夠為餐廳帶來收入之餘，顧客亦可以做善事。

新方式售賣口罩兼做善事

Marz Mask 負責人 Frankie Lam 指，今次新冠肺炎疫情令不少行業受嚴重打擊，特別是餐飲業，因此公司希望透過跟本地餐廳合作售賣他們的口罩。市民可以在合作的餐廳購買 Marz Mask 口罩，而餐廳每賣出 1 盒口罩，Marz Mask 將向合作餐廳購買 1 張飯券派發給有需要人士。他認為，這種方式能夠做到雙贏的局面，餐廳可以增加收入之餘，同時有需要人士可免費享用飯券。

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盼各區設售賣點 方便打工仔

至於計劃進度，Frankie 坦言現時處於初步階段，希望合作餐廳愈多愈好，甚至可在港九新界都設有購買地點。他又稱，雖然不少口罩公司都提供購買渠道，但有些要在辦公時間到公司購買，要上班的顧客很難買到口罩，因此 Frankie 認為跟餐廳合作方便銷售。他透露，口罩將在下周到貨。

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Photo：pexels

撰文 : 廖淑瑩

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