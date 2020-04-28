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【疫市營商】星巴克疫市開主題概念店 這次竟然是共享工作間！

商管策略 11:57 2020/04/28

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在新冠肺炎疫情下，市民減少聚會，而為顧客提供聚會場所的星巴克（Starbucks）亦受影響。不過，星巴克仍然在「疫市」下拓展分店，早前更在日本開設首間專為上班族而設的辦公咖啡店「SMART LOUNGE」概念店，店內劃分不同的工作區域，同時設有共享會議桌。

日本首間全電子支付門市

「SMART LOUNGE」由日本星巴克與 JR東日本合作在東京落成不久的「高輪Gateway」站開設，專為上班族而設。為了滿足多種工作方式需求，店內劃分不同形式的工作區域，如單人座位區、私人包廂、付費私人包廂，以及可供多人進行會議的共享會議桌。店內的單人座位區位於超大落地窗邊，共有 15 個「私人空間」。雖然要跟別人同坐，但每個位置都由燈柱隔開，形成類似自修室格局，而每個座位配備獨立電源插座。

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單人座位區會由燈柱隔開，形成類似自修室的格局

除了公用的單人座位區，店內亦設有 2 間付費的密封式包廂「STATION WORK」可供選擇。顧客只需利用交通卡在門口的智能機上拍卡付費即可，根據不同的使用時長，扣除相應的費用，以 15 分鐘為單位。此外，為了避免排隊點餐聚集，顧客也可用手機點餐，也是日本首間「不收現金，全電子支付」的門市。

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店內亦設有2間付費的密封式包廂「STATION WORK」

頻開主題概念店 成打卡熱點

星巴克為了順應潮流，針對細分人群及場景，品牌於今年 3 月在日本各地同時開設 3 間主題概念店，而且在門市空間設計上也呈現多元化場景。例如在長野縣的觀光景點善光寺開設門市，該店為兩層傳統日式町屋，使用長野縣的 5 種木材改造成格子窗和天窗，將陽光引入室內，讓顧客感受古色古香的氣氛。

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善光寺星巴克門市

此外，星巴克在東京賞櫻勝地新宿御苑開設新店，成為首間在「國民公園」內開業的民營企業，門市的前身是觀景天台。店舖是兩層的傳統日式建築，隱身於茂密的樹林間，透過巨大的落地玻璃，可以觀賞櫻花、湖景等。

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Photo：星巴克官網、pexels

撰文 : 廖淑瑩

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