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球衣專門店開訂台灣製順易利口罩 成人/童裝口罩同售 $100盒/50個

行內熱話 03:40 2020/04/28

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新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品。早前屈臣氏發售的台灣製中衛口罩，就被人炒貴幾倍以上。球衣專門店 Thai 型波衫室 FB 表示，將為買家訂購台灣製口罩。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

Thai 型波衫室表示，現開訂台灣製順易利口罩。店方順易利醫用口罩是台灣政府正徵用之口罩廠之一，產品符合台灣 CNS14774 及 CNS14775 標準。口罩分為成人 17.5cm 和童裝 14.5cm 尺寸，預購價同為 $100 盒/50個(非獨立包裝,顏色隨機發貨)。

 【其他內容】 港產口罩 Positive Mask 月產 100 萬個! 口罩每個只售 $1.9

但由於台灣現仍在禁止口罩出口，如果台灣當局如期六月底解除出口管制的話，預計這批口罩七月中出貨，約七月底可交收。所以買家要注意這批是口罩超長期貨，加上需要先付全數，買家需要考慮清楚才購買。店方指若台灣再延期禁止口罩出口，將於七月中安排為買家全數退款。 

【只賣現貨】港人口罩廠 AQUA MASK SGS檢測結果達BFE/PFE>99% 

 口罩訂購連結<<<  (5月1日截止)

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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