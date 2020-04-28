香港口罩廠醫全民用 推 BFE95 / BFE99 口罩應市

香港口罩廠愈來愈多，這間名為醫全民用 Best Protection 的香港口罩廠，會否是閣下的選擇?

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香港製造的醫全民用現時已提供口罩訂購網頁，提供 BFE95 的口罩發售，售價為 $150/50個。發貨時間為訂貨後 15 日。廠方在網頁上更預告未來會發售更高級的 BFE99，暫見售價同是 $150/50個。

不過廠方表示典其口罩的 BFE 及 PFE 測試，仍在等待測試結果，暫未提供。

▲ 醫全民用 BFE95 口罩

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▲ 醫全民用 BFE99 口罩尚未推出

【只賣現貨】港人口罩廠 AQUA MASK SGS檢測結果達BFE/PFE>99%

▲ 醫全民用口罩規格

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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