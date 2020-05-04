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【減價發售】香港口罩廠醫全民用 推 BFE95 / BFE99 口罩應市

業界頭條 03:02 2020/05/04

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香港口罩廠愈來愈多，這間名為醫全民用 Best Protection 的香港口罩廠，會否是閣下的選擇?

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

香港製造的醫全民用現時已提供口罩訂購網頁，提供 BFE95 的口罩發售，售價本為 $150/50個，剛做特價減為至 $138/50個。發貨時間為訂貨後 15 日。廠方在網頁上更預告未來會發售更高級的 BFE99，暫見售價同是 $150/50個。

不過廠方表示典其口罩的 BFE 及 PFE 測試，仍在等待測試結果，暫未提供。

醫全民用 BFE95 口罩

 【其他內容】 港產口罩 Positive Mask 月產 100 萬個! 口罩每個只售 $1.9 更把 10% 產量捐贈弱勢社群

醫全民用 BFE99 口罩尚未推出

 【只賣現貨】港人口罩廠 AQUA MASK SGS檢測結果達BFE/PFE>99% 

醫全民用口罩規格

 口罩購買連結按此<<<

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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