一個時代的結束!? ESPRIT 關閉港澳台等 56 間亞洲分店

新冠肺炎疫情對各行各業都造成打擊，零售業務亦是其中之一的重災區。服飾品牌思捷環球（Esprit）公布，除了終止在中國大陸的業務外，公司決定關閉中國大陸以外在亞洲的所有 56 間零售店舖，包括新加坡、馬來西亞、台灣、香港及澳門。

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思捷環球發布公告，截至今年 3 月 31 日止，9 個月收入 81.31 億港元，若計港元計，按年減少 18.1%；單計第3財季 (即今年1至3月) 收入23.68億元，若計港元計，按年減少 25%。

思捷表示，董事會執行主席及集團行政總裁於重組期間停止收取薪酬，行政管理層減薪35%，高級副總裁及副總裁減薪25%，以及非執行董事（包括獨立非執行董事）減董事袍金20%。同時，集團正尋求租金寬免，並將關閉該等租賃條款無法帶來可行的業務表現的店舖，以及在可行情況下使用政府援助措施。

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