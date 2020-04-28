新冠肺炎肆虐，不同行業均受重創；近期疫情稍緩，百廢待興，不少公司尋求轉型，例如放棄固定辦公室，尋找租金較低的共享工作間（co-working space）作為新工作地點。有共享工作間東主善用其獨有資源，嘗試捉緊商機兼推出社媒營銷一條龍方案。

Ooosh Coworking Spaces 創辦於 2015 年，位於荔枝角的首間共享工作間面積 15,000 平方呎，第二間在炮台山的新工作間亦有 8,000 平方呎。創辦人 Jeffrey Cheng 說：「這行一直都有需求，前景不俗，基本上決定能否營運得好，只在於『時機』。」

Jeffrey 坦言，大部分人因新冠肺炎疫情不敢外出，已兩個月無人到共享工作間參觀，他苦笑：「就好像租樓般，談租務前肯定要先看現場實景才有下一步，現在無人上來都無辦法。」隨著近期疫情放緩，近 1 星期竟突然間有大量客人上門參觀和查詢，客流量之前 1 個月還多，行業機遇突然來臨。

【相關文章】星巴克疫市開主題概念店 這次竟然是共享工作間！

▲ Ooosh Coworking Space 創辦人 Jeffrey Cheng。

Jeffrey 分析，由於市道變差，不少公司要轉型，例如放棄固定辦公室改而尋求低成本的落腳地；又有部分公司在前景不明朗下，未能決定是否架構重組，猶豫間便暫時以共享工作間作中轉站。

Jeffrey 直言，市道既然改變，公司的經營模式亦都要改變，在租務以外亦要尋找新方案，甚至利用公司資源，讓客戶能經營得更好。他解釋：「其實這樣也是變相幫自己。他們做得好，我們自然有生意。對於這些中小企來說，他們在新冠肺炎疫情下最需要的是市場推廣，順應瞬息萬變的潮流，而我們剛好有這方面資源。」

Ooosh Coworking Spaces 曾投資過有潛力的初創企業，其中「Cloudbreakr」是最成功的一員。Cloudbreakr 專職市場推廣，Jeffrey 在未來將會為租戶和 Cloudbreakr 穿針引線。

「疫市」求生，打工仔、老闆自保術＋口罩採購指南：《中小企抗疫指南》電子書免費睇！

Jeffrey 說：「Cloudbreakr 是我們公司旗下的投資項目，它是網紅數據分析平台， 過往只為大公司服務，未來他們加強跟中小企合作，利用科技提供低成本市場推廣方案。不少中小企都收入不足，要縮減成本，網紅便是推廣捷徑。Cloudbreakr 可以讓客人更有效率費資源找到合適人選，利用大數據分析篩選適合客戶的 KOL 和適合的平台。例如某位客戶想賣健康食品，希望用《Instagram》推廣，目標客戶群是女性，Cloudbreakr 便能分析出最適合你的 KOL，最重要的是它可以幫你找到『微網紅』。」

Jeffrey 指普通人基本只會認識最出名的 KOL，這些頂級 KOL 確能做到一條短片 10 萬點擊，但他們一來收費貴，二來他們本身非常忙，可能同時為不同產品宣傳，對觀眾來說資訊會較複雜，甚至這些 KOL 會為中小企的競爭對手做宣傳仍未可知。

【相關文章】店主兼員工・食材損耗低 旺角新派茶室疫市撐得住

用 Cloudbreakr 便能找到追踪數較少、名氣較低的合適 KOL ，但受眾反而更集中。Jeffrey 解釋：「聘用一個頂級 KOL 的錢可能足夠找到 10 位微網紅，而經過大數據分析，兩者觀眾類型其實都是同類別的潛在客戶，又因為用上大量的微網紅，人數多、接觸面廣，對產品的推廣甚至更加好。現時這種方式有不少大公司都在使用。」

【相關文章】共享工作空間的疑惑 旗號創新做傳統生意？

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】