真．港產口罩廠 WeSafe 周三訂購方法公開! Level 1 認證獨立包裝口罩售 $100盒/50個

香港口罩廠愈來愈多，這間名為 WeSafe 的口罩廠，不但購入口罩機，而且更把口罩關鍵用料熔噴布的生產線帶回香港。WeSafe 剛公開訂購方法。

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WeSafe 公開星期三 4 月 29 日下午一時口罩發售程序，如圖表所示:

▲ WeSafe 訂購方法公開

【其他內容】 港產口罩 Positive Mask 月產 100 萬個! 口罩每個只售 $1.9 更把 10% 產量捐贈弱勢社群

注意 WeSafe 廠方尚未公開購買連結資料，可能是官方網址 https://www.wesafe.hk/ (稍廠方確定)

其他注意事項:

1. 不需要登記做會員

2. 不需要抽籤，以先到先得排隊

3. 離島區居民同樣可以買

4. 60 日限購 2 盒（以購買日起計算）

5. 如因貨期延誤，將全數退款

WeSafe 的口罩規格和廠戶詳情，可按此此瀏覽。

【只賣現貨】港人口罩廠 AQUA MASK SGS檢測結果達BFE/PFE>99%

▲ WeSafe 口罩售 $100

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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