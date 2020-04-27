淘寶天貓「包郵」終於「包香港段」？ 天貓即日起試行包郵計劃

淘寶天貓「包郵」終於「包香港段」？不少港人都愛網上購買，其中淘寶、淘寶天貓可說是其中一個港人常用的網購平台。不少淘寶、天貓的賣家，都會提供「國內包郵」的服務，只要送貨點位於中國內地境內，就可包郵免運費。常有網民打趣說，既然香港是中國的一部分，何解淘寶的「國內包郵」總是不包括「香港段」呢？從即日起，香港的淘寶天貓的買家就可在指定條件下，享受到「包郵」免運費優惠。

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淘寶天貓海外事業部港澳負責人陳子堅接受經濟日報訪問時表示，為落實阿里巴巴早前扶持中小企的「春雷計劃」，4 月 27 日起會在香港試業包郵計劃。不過，今次淘寶天貓推出的包郵計劃，並不代表所有淘寶店的「包郵」都會免香港段運費，而是在網購時要滿足特定條件。買家要購買附有「滿額包郵」標籤的商品，並要滿 199 元人民幣，再選擇「官方集運」，才可以享受本地段免費運送到官方物流自提點或自提櫃。有關的包郵計劃，將於今天起試行，未來 1 個月改良，並於下月正式推出。

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