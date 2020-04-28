【疫市營商】葵涌龍頭商場料五一黃金周淡靜 租戶：本地客入舖拍照回家上網買

▲ 遊客生意佔比重的新都會廣場，在黃金周受影響更大。

新冠肺炎肆虐，限制外地人來港措施繼續，加上抵內地人抵港需守 14 天檢疫令，「五一黃金周」生意勢必大跌，毗連葵芳地鐵站兩大龍頭商場：葵涌廣場、新都會廣場商戶，對黃金周生意額悲觀甚至會「食白果」。

新都會廣場裝修明亮，商場內名店林立，過往五一黃金周常可吸引大量客人。在化妝品名店任職的張小姐說：「新都會廣場顧客去年大約是 7 成本地人，3 成內地人；黃金周則變成 7、8 是內地人，我們店舖 5 月生意額比其他月份多 5 成。可惜，今年肯定不會如此風光，連總公司都看淡銷情，入貨量雖跟平時差不多，但早已便預計不會多客。」

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▲ 葵涌區商場人流開始回升。

張小姐表示，受新冠肺炎疫情影響，２ 月份生意最差，商場人流少 4 成，不過到 4 月底人流開始回升，回復疫情前 8 成，可惜生意一樣要跌 4 成。她說：「香港人購物慾變到非常低，很多人只入店看看、來門市試，看到合適拍照然後回家網購。現在不少網購都是免運費；網店又提供首次購買有 ８ 折優惠，我們大牌子根本就做不到，就算是之前生意不好，我們都只是做了一星期 9 折。」

張小姐透露店舖有為店員設立銷售指標，達到一定營業額後便有獎金，2 月時指標已經打了 7 折，但以當時的時勢根本沒可能達到。

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▲ 葵涌廣場。

葵涌廣場民生店一樣受打擊

至於主打街坊生意的葵涌廣場，在 1 樓背囊店任職的李小姐表示，商場人流在今年 ２、３ 月時候最少，就算店舖在一樓都眼見少了 3 成人流，現時人流確開始回升，但仍較全盛期少兩成，簡單講即是旺丁不旺財。

她又稱，葵涌廣場高層較多食店，可惜受新冠肺炎疫情影響，即使光顧小食店亦要戴除口罩，客人嫌麻煩少人光顧，店舖支持不了開始結業；食店少進一步令人流變少，繼而影響其他店舖生意，形成惡性循環。

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▲ 即使葵涌廣場最旺的 1 樓，亦有吉舖。

她又說：「之前我們店舖都有減價促銷，可惜成效甚微。就算我們在 1 樓，人流是商場是各層中最多，但同層亦一樣有舖結業，且有舖位長期租不出去。有些業主是覺得葵涌廣場是附近交通樞紐，人特別多，所以不擔心租不出去，一直都不肯減租，商戶自然只能走。」

問及對五一黃金周的看法，她表示背包店並非內地客購物首選，相信屆時營業額跟平時差不多。

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