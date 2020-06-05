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【特色小店】90後女生創新派茶室　推廣年輕人茗茶文化

商管策略 17:26 2020/06/05

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茗茶對年輕一代可能是老一輩的文化，但有 90 後女生就抹去坊間對於茗茶是「好得閒老餅先去」的看法，以新派手法開設茶室，並以價格及裝潢方面著手，吸引年輕人光顧，推廣茗茶文化。

打破舊有模式 Cafe變茶室成功吸年輕客

「水墨青花」的創辦人邱美云（Alice） 認為，茶不只是飲品，還是消閒活動。她解釋，茶室在香港較冷門，雖然市面上有不少茶室，但太多較為古舊，感覺上跟年輕人格格不入，因此她嘗試調校切入點，以類似咖啡室的模式開設茶室，令茗茶走向大眾化，吸引年輕人之餘亦可以推廣茗茶文化。

茶室開業至今已接近 2 年，Alice 表示有不少年輕客人光顧，以 20 多歲至 30 歲的顧客為主。

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「水墨青花」創辦人邱美云（Alice）。

價格貼地 提供多種茗茶方式

要吸引年輕人光顧茶室，「水墨青花」從價格及裝潢方面入手。邱美云表示，在店舖裝潢上以黑、白色為主，加上中國風設計，令整體感覺不太嚴肅，客人較容易接受。價錢方面，她指市面上茶室通常是 100 元沖一泡茶，但她認為這個價格難以吸引年輕人，想出用類似「放題」形式：先收取顧客 48 元茶位費（１ 小時） ，之後每半小時收 15 元 ，客人期間可以轉茶，而客人可按自己的需要選擇自行泡茶或由店主泡茶。

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「水墨青花」店內採用放題形式收費，期間客人可隨意轉換茶種及沖泡方式。

經營茶室困難重重 只盼推廣本地茶文化

年輕女生開設新派茶室必然遇上不少困難。Alice 坦言，最困難是如何衡量老一輩與年輕人的意見，直指以這種新派方式開茶室可能會得失業界「前輩」。此外，曾有客人質疑她的泡茶手法，例如一些細節位，加上大部分客人未見過茗茶文化，故 Alice 在茶具作出調節，希望客人可以在安全的情況下體驗茗茶。

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Alice甚至將自己作為茶室的「生招牌」

邱美云認為，如何將需要長時間研究的東西，變成短時間內可以學會，對任何人也是難，但總是要克服才可突自己。對於未來，Alice 指新冠肺炎疫情下生意未如預期般旺，但變相有時間實行開業時想出的計劃，如：構思網站、開設 YouTube 頻道，增加宣傳渠道同時推廣香港的茶文化。

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店內亦有售賣茶具

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撰文 : 廖淑瑩

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