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【疫市營商】負債180億日圓！WBF集團直營旅館全線停業

業界頭條 18:10 2020/04/27

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新冠肺炎重挫旅遊業，繼早前日本連鎖膠囊旅館頭等館（First Cabin）宣布破產後，商務酒店集團 WBF（WBFホテル＆リゾーツ）亦宣布破產，即日起由政府監管。集團旗下 40 間直營旅店已停業，而由集團其他分公司開設的旅館及設施（如：WBFリゾート沖縄株式会社等）則暫時維持正常。

負債180億日圓 涉足不同業務

據東京商事研究中心指，WBF 集團早前已向當地法院申請破產，債務總額達 180 億日圓（約港幣 13 億元），是新冠肺炎下破產的日本同類公司中規模最大。WBF 集團的前身是 Rasso 酒店集團，該集團在 2004 年及 2009 年分別在沖繩及北海道營運，分店遍佈關東、關西、九州等地。除了經營酒店外，WBF 集團亦涉足渡假村及健身業務，截至 2010 年 3 月底，WBF 集團的年度銷售額約 47 億日圓。

【相關文章】日本最大連鎖膠囊旅館 First Cabin 申請破產 上月入住率不足 2 成

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有大集團支援或可以撐久一點，如圖中相鐵集團旗下的 Fresa Inn。

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日本入境人數創新低

新冠肺炎疫情導致外遊人數大減，重挫日本旅遊業。據日本觀光廳早前公布的統計數據顯示，訪日遊客大減，今年 3 月的遊客人數較去年同期大減 93%，只有 19.37 萬人次，減幅自 1964 年開始統計以來最大，而單月訪日遊客人數則是自 1989 年 2 月以來，首次不足 20 萬人次。

訪日旅客絕跡，酒店自然受致命打擊。日本全國 241 家酒店組成的聯盟數據顯示，今年 3 月酒店客房平均入住率僅 32.2％，比去年跌超過一半（52.7%），許多酒店只能勉強維持入住率達到兩位數，欠缺現金周轉。

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Photo﹕ホテルWBFグループ

撰文 : 廖淑瑩

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