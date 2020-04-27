【指定分店】卓悅即時賣日本製 ACE N99 高規格口罩 成本價發售

新冠肺炎疫情減退 ，口罩供應又漸多。今日卓悅即時發售日本製 ACE N99 高規格口罩。

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卓悅在 FB 表示，發售日本製 ACE N99 高規格口罩，但數量有限，售完即止。

ACE 高效防護口罩(日本製) 50個

-日本製造，高品質及高性能

- 滲透性測試通過美國FDA認證

- 日本醫學交流協會醫療團認定

- 採用N99同規格過濾，特殊靜電過濾層，比 N95 更高規格，PM2.5 . PM0.1 可抵擋微粒子及花粉，99%超強抗菌及抗病毒

- 175mm x 95mm，3層構造，緊貼鼻型及全面覆蓋下巴，採用柔軟材料製造耳帶，不會有疼痛感

成本價💲419/盒(每人每日限買1盒)

【只賣現貨】港人口罩廠 AQUA MASK SGS檢測結果達BFE/PFE>99% 首批$88/50個口罩已出貨

指定分店有售

> 旺角西洋菜街南13-19號好望角大廈地下

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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